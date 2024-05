Huawei Pura 70, eccellenza accompagnata da sconti e coupon

Un trio di alta fascia, di qualità indiscutibile e dalla convenienza evidente. Con queste tre carte, infatti, Huawei cala un tris d’assi destinato a farsi notare da parte di quanti cercano uno smartphone di qualità superiore, in grado di offrire un’esperienza che vada oltre gli standard conosciuti. La linea “Pura 70” di Huawei, infatti, è tutto questo: device di stile e di efficacia, di capacità e di comodità, di qualità fotografica e di potenza di calcolo. Il tutto giunge però sul mercato accompagnato fin da subito da una coppia di vantaggi imperdibili, utili a riconfigurare completamente la propria esperienza mobile.

Linea Pura

La linea Pura 70 di Huawei si divide nei vari Pura 70, Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra: un crescendo di potenza e design che parte dalla qualità essenziale del Pura 70 (da 999 Euro) e che arriva al raffinato concept del Pura 70 Ultra. A contraddistinguere la linea è il corpo fotografico triangolare XMAGE sul lato posteriore, con la versione Ultra che impreziosisce il tutto sia attraverso un case di raffinato design “Fashion Forward”, sia con un obiettivo “pop-out” in grado di offrire uno zoom ottico 3,5x che migliora in modo sostanziale la qualità dei soggetti a distanza. Inoltre, grazie al nuovo HUAWEI XD Motion Engine, è disponibile la capacità di istantanee ultraveloci che portano la fotografia da smartphone verso ambiti nuovi e precedentemente inesplorati.

HUAWEI Pura 70 Ultra adotta in modo innovativo la Ultra Lighting Pop-out Camera, ed è dotata di un sensore di grandi dimensioni da 1 pollice e apertura F1.6. In combinazione con HUAWEI XD Motion Engine, la fotocamera diventa leader nel settore della fotografia istantanea. È possibile congelare i soggetti in movimento alla velocità di 300 km/h e registrare i momenti più fulminei: che si tratti di un’auto da corsa o di un treno ad alta velocità, i soggetti in movimento possono essere facilmente catturati in modo nitido. La fotocamera principale di HUAWEI Pura 70 Ultra è anche la prima nel settore ad aggiungere una struttura di fotocamera retrattile. Grazie all’Advanced Rotatory Transmission System, la fotocamera si estende automaticamente durante le riprese e crea così più spazio all’interno della struttura interna della fotocamera, con un sensore da 1 pollice e un’apertura F1.6, entrambi inseriti in uno spessore di soli 8,4 mm.

Il comparto fotografico segna la differenza rispetto ai dispositivi concorrenti, ma il tutto è farcito di specifiche di alta fascia su tutto il fronte hardware: una batteria da 5200mAh (con ricarica veloce da 100W), chipset Kirin 9010, display da 6,8 pollici ad alta definizione con vetro ultraresistente Kunlun Glass, 16GB di RAM e 512GB di memoria disponibile.

La gamma Pura 70 (erede in linea diretta dei Huawei P60) è una famiglia di alta fascia su tutta la linea, ma con la versione Pro introduce la Camera Ultra Lighting Macro con teleobiettivo e con la linea Ultra approda alla soluzione pop-out. La versione Ultra, inoltre, si distingue visivamente per un design estremamente curato, evidentemente voluto per segnare un solco profondo rispetto alle linee essenziali dell’estetica tipica degli smartphone di fascia alta. L’ambizione, insomma, è superiore: c’è la volontà di segnare la differenza e di dimostrare il grande potenziale che il brand ha in serbo per la propria utenza.

L’offerta

Per urlare al mercato tutta questa ambizione, Huawei non si è servita di eventi e presentazioni con effetti speciali, ma ha allestito una speciale scontistica utile a mettere in vetrina tutto il meglio che la gamma mobile e wearable del gruppo è in grado di offrire.

La linea Pura 70, infatti, giunge sul mercato con una immediata promo che, compresi nel prezzo, prevede gli auricolari Freebuds Pro 3: si tratta dell’estensione naturale dello smartphone, per un’esperienza di ascolto e dialogo in mobilità improntata su qualità e affidabilità. Ma non solo: utilizzando il codice sconto esclusivo “ABMPURA99” (che scadrà entro il mese di maggio) è possibile ottenere compreso nel bundle anche uno smartwatch Huawei Watch GT 3.

Con un solo acquisto, insomma, ci si porta a casa uno smartphone di qualità sopraffina e si completa il tutto con smartwatch e auricolari per un’esperienza a tutto tondo. Difficile trovare tanta qualità “all inclusive” a questi prezzi. L’offerta è a QUI, ma bisogna approfittarne rapidamente per evitare che coupon e disponibilità possano andare in scadenza.

In collaborazione con Huawei