OPPO A38 4G: sconto FOLLE del 41% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media che grazie alle offerte del giorno presenti su Amazon, si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 130,80€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ci riferiamo all’ottimo OPPO A38 4G, un device pazzesco, dotato di specifiche tecniche esagerate, con una fotocamera evoluta e un pannello ampio e generoso. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché lo sconto è veramente esagerato; parliamo del 41% in meno sul valore di listino; mica poco per un terminale dotato di caratteristiche assurde e che ha anche una potenza inaudita. Il modello in questione è quello in colorazione “Glowing Black” e in confezione troverete anche (in omaggio) il pratico supporto da auto marchiato OPPO.

OPPO A38 4G: ecco perché comprarlo

OPPO A38 4G è un telefono di nuova generazione, dotato di una doppia fotocamera da 50 e 2 megapixel che viene coadiuvata dall’intelligenza artificiale, mentre il processore interno è un chipset octa-core potentissimo che permette di utilizzare tutte le app senza lag o incertezze. A proposito, troviamo 4 GB di RAM ma si può espandere la memoria con il supporto virtuale. Lo storage invece, è da 128 GB, ulteriormente espandibile con le microSD fino a 1 TB. Il device è certificato IP54 e lo schermo del pannello è un’unità da 6,56 pollici LCD IPS con refresh rate da 90 Hz e risoluzione HD+. Ottima poi la cella energetica da 5000 mAh che promette un’autonomia degna di nota.

Esteticamente, la finitura OPPO Flow a doppia trama, anti impronta e anti graffio, rende il device sempre brillante in ogni contesto. In confezione infine, troverete sia il caricatore da 33W che il telefono, il cavo USB Type-C, una pellicola protettiva e l’estrattore per la SIM. A soli 130,80€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potete certo lasciarvelo sfuggire. Correte a prenderlo adesso, c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.