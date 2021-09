Samsung Galaxy S22: svelati i colori per ogni singolo modello

Si prosegue incessantemente a parlare di Samsung Galaxy S22, nuova gamma di punta che dovrebbe essere ufficializzata a breve dall'azienda sudcoreana. Le ultime informazioni trapelate online forniscono maggiori dettagli circa le colorazioni scelte dal produttore per i suoi prossimi top di gamma: da questo punto di vista, i potenziali consumatori avranno pane per i loro denti.

Samsung Galaxy S22: quali saranno le varianti cromatiche?

Sebbene si preveda che il design del Galaxy S22 non debba discostarsi molto da quello apprezzato con gli attuali modelli della serie Galaxy S21, ci saranno chiaramente delle novità che in maniera più specifica andranno a coinvolgere i colori programmati per ogni singolo modello. A seconda dell'unità considerata, dovremmo essere di fronte ad uno scenario di questo tipo:

Galaxy S22: bianco, nero, rose gold, verde;

bianco, nero, rose gold, verde; Galaxy S22 Plus: bianco, nero, rose gold, verde;

bianco, nero, rose gold, verde; Galaxy S22 Ultra: bianco, nero, rosso scuro;

Vi è dunque un sostanziale tentativo di differenziazione interna. Per coloro che dovessero essere particolarmente attratti dalle colorazione rose gold o verde, le possibilità di scelta ricadrebbero esclusivamente su Galaxy S22 o S22 Plus. Il colore rosso scuro invece dovrebbe essere un'esclusiva del Galaxy 22 Ultra. Nessun limite qualora si dovesse optare per i più tradizionali bianco o nero, disponibili per l'intera gamma di Samsung Galaxy S22.