Samsung Galaxy S22: la versione Exynos sarà la più potente?

Samsung Galaxy S22 ha ottenuto un punteggio troppo basso su Geekbench per essere un telefono alimentato dal futuro processore Qualcomm Snapdragon 895.

Samsung Galaxy S22: la versione con SoC Exynos sarà una bomba

Secondo quanto riferito, la serie Galaxy S21 è la gamma Galaxy S più venduta negli ultimi anni. Quindi, si dice che l'azienda coreana voglia apportare diversi grandi miglioramenti con la futura line-up di prodotti premium, in modo da fidelizzare ancora di più gli utenti. Sfortunatamente, i rapporti iniziali su questi telefoni in arrivo non sembrano essere molto positivi.

Proprio come i modelli precedenti, la serie S22 sarà alimentata sia dal chipset Qualcomm Snapdragon che dal SoC di Samsung. I nomi provvisori di queste CPU sono Snapdragon 895 ed Exynos 2200 con GPU di AMD.

Di solito, la versione con chip Snapdragon è più potente della variante Exynos. Ma un elenco preliminare di Geekbech del Galaxy S22 vanilla con a bordo lo Snapdragon 895 suggerisce tutt'altro.

Secondo il sito, la versione Qualcomm del Galaxy S22 (SM-S901) con 8 GB di RAM e Android 12, ha ottenuto rispettivamente, solo 475 punti e 1393 punti nei test single-core e multi-core. Per chi non lo sapesse, questi punteggi sono troppo bassi per un device alimentato da un SoC facente parte della serie Snapdragon 8XX di nuova generazione. Lo stesso SD888 di quest'anno raggiunge facilmente oltre 900 punti nel test single-core e oltre 3000 punti nel multi-core.

Come sottolinea SamMobile, questi dati potrebbero essere falsi oppure, più semplicemente, l'unità utilizzata non è ancora stata ottimizzata. C'è anche la possibilità che il dispositivo utilizzato per il benchmark abbia avuto attiva la “Modalità di risparmio energetico“.

Ad ogni modo, siamo ancora lontani mesi dal debutto di questi nuovi flagship che, secondo le recenti fughe di notizie, sappiamo che potrebbe avvenire a gennaio 2022. Ci aspettiamo di saperne di più nei giorni a venire. Voi cosa ne pensate?