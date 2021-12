One UI 4.0: Samsung e Google lavorano a una patch correttiva

Samsung conferma che riprenderà l'aggiornamento della One UI 4.0 non appena verranno integrate le patch correttive da parte di Google. Come ben sappiamo, a distanza di pochissime settimane dal lancio di Android 12 sul canale AOSP, Samsung si è subito lanciata per offrire ai propri utenti un assaggio della One UI 4.0 in beta. A distanza di circa un mese dalla prima beta, l'intera gamma di smartphone di fascia alta ha iniziato a ricevere la versione finale della One UI 4.0.

La patch di Google per la One UI 4.0 di Samsung è a buon punto

Però, come abbiamo visto nelle nostre news, Samsung è stata costretta a bloccare il rilascio della One UI 4.0 per alcuni device per colpa dei numerosi bug scovati dagli utenti – in alcuni casi di tale portata di causare il soft brick di alcuni modelli. In queste ore un moderatore ufficiale di Samsung ha dichiarato sulla community che il rilascio di una nuova versione della One UI 4.0 è stata interrotta in quanto colpita da problemi di compatibilità con Google Play, ma fortunatamente l'azienda è già in contatto con Google per correggere il bug nel minor tempo possibile.

Non è ancora chiaro quando il colosso sudcoreano riprenderà il rilascio della One UI 4.0 per i device di fascia alta, ma riteniamo che l'update potrà fare capolino già a partire dalla fine di questa settimana.