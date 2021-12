Samsung come Google: ogni release di Android 12 è un guaio

Gli aggiornamenti software su Google Pixel 6 sono in pieno caos, come abbiamo potuto notare in queste lunghe settimane ricche di bug, crash, soft-brick e quant’altro; purtroppo, però, anche gli aggiornamenti di Samsung relativi alla One UI 4.0 con Android 12 non vanno certo nella direzione giusta. Il colosso sudcoreano, da diverso tempo ormai, sta facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda il rilascio preciso e tempestivo delle patch di sicurezza sui suoi device – addirittura rilasciano un update di sicurezza per uno smartphone del 2017 -, ma è chiaro come il sole che il rilascio della One UI 4.0 per i device compatibili è tribolato e ricco di problemi.

Il rilascio di Android 12 con la One UI 4 è diventato un incubo per Samsung

È di poche ore fa, infatti, la notizia che l’azienda ha interrotto il rollout dell’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy S21. Il motivo? Un qualche problema con Google Play che ha evidentemente richiesto l’intervento del team di sviluppo di Google; morale della favola: niente più Android 12 fin quando i programmatori dell’azienda statunitense non riusciranno a isolare il bug e a risolverlo una volta per tutte.

Rilasciare un nuovo aggiornamento software di tale portata non è mai semplice: il programma beta serve proprio per portare a galla problemi, bug e altre difficoltà che potrebbero compromettere il piano di rilascio originale. Possibile che Samsung non riesca a controllare e garantire che gli aggiornamenti non debbano essere interrotti bruscamente per qualche grave errore dell’ultimo minuto? Si spera che questi piccoli inciampi siano solo una breve (ma fastidiosa) parentesi del lancio di Android 12: Samsung ci ha abituato a ben altri standard.