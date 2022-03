Samsung Galaxy S21 sta ricevendo le patch di sicurezza di marzo

Samsung sta pigiando sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di marzo che, dopo essere arrivate per la prima volta sulla serie Samsung Galaxy S22, in queste ore stanno iniziando a fare capolino anche sulla serie Samsung Galaxy S21.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G stanno ricevendo il firmware G99xU1UES5BVC1 negli Stati Uniti.

Samsung Galaxy S21 sta ricevendo l’aggiornamento con le patch di sicurezza di marzo

Le patch di sicurezza di marzo rilasciate da Samsung includono correzioni per 2 falle di sicurezza di livello critico, 29 falle di sicurezza di livello elevato e 19 falle di sicurezza di livello moderato: il nostro consiglio è di procedere immediatamente al download e alla installazione del nuovo firmware non appena sarà disponibile. L’update non solo si occupa di chiudere le falle di sicurezza relative ad Android e alle One UI, ma incrementa anche la protezione della privacy e dei file personali salvati sui telefoni.

Se possedete uno dei device sopracitati potete controllare fin da subito la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della classica notifica OTA di sistema che annuncia la disponibilità dell’update. Con tutta probabilità il nuovo firmware sbarcherà nel nostro Paese a partire dai prossimi giorni; perciò, tenete d’occhio eventuali notifiche di update da parte della One UI.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di marzo

Cresce giorno dopo giorno la lista dei dispositivi Samsung aggiornati con le ultime patch di sicurezza di questo mese che proprio in questi giorni sono state rilasciate per questi device (finora si tratta solo di smartphone):

