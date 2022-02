Samsung Galaxy S21 in OFFERTA a 599€ (anche a rate)

Esce S22 e crolla il prezzo di Samsung Galaxy S21, il top di gamma dello scorso anno si trova in offerta su Amazon a 599€, con uno sconto del 32% e quasi 300 euro di risparmio rispetto al listino.

Rispetto ai precedenti modelli, la famiglia di prodotti Galaxy S21 introduce un nuovo design, con un comparto fotografico che avvolge l'angolo in alto a destra del dispositivo. Il design anteriore non è stato stravolto, mentre al posteriore abbiamo una scocca realizzata in un particolare materiale plastico chiamato Glastic, che coniuga la resistenza del policarbonato e il touch & feel di un pannello in vetro.

Oltre ad un hardware da vero top di gamma, Galaxy S21 monta un display Dynamic AMOLED di eccellente qualità, un pannello da 6.7 pollici con refresh rate a 120Hz.

Il comparto fotografico è il vero cavallo di battaglia della serie Galaxy S21, con 3 ottiche versatili e in grado di scattare foto eccellenti. Anche i video non sono da meno, S21 può registrare filmati stabilizzati in risoluzione 8K o 4K, con una qualità degna di una mirrorless di ultima generazione.

Non manca la ricarica wireless, per ricaricare la batteria da 4.800 mAh senza alcun cavo, bensì sfruttando una base di ricarica compatibile con lo standard Qi. Tra gli smartphone compatti, S21 è il più potente ed è un vero top di gamma, a questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Oggi Samsung Galaxy S21 5G è disponbile in offerta su Amazon a 599€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.