Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna: arrivano le patch di luglio

Con gli occhi puntati al prossimo 10 agosto per il tanto atteso Unpacked di Samsung, il team di sviluppo della One UI non si distrae ma anzi continua la sua ottima opera di rilascio delle patch di sicurezza di luglio per l’ottimo e valido Samsung Galaxy S21 FE.

Infatti, proprio in queste ore scopriamo che lo smartphone di fascia alta sta ricevendo il firmware G990EXXU3CVG2 con a bordo le patch di sicurezza di questo mese e non solo.

Samsung Galaxy S21 FE sta ricevendo le tanto attese patch di sicurezza di luglio

Una rapida occhiata al changelog svela che il team di sviluppo di Samsung ha in realtà sfruttato il rilascio delle patch per aggiornare un gran numero di applicazioni proprietarie e installate su tutti i device Galaxy, tra cui:

Samsung Wearable

Samsung Kids

Samsung Notes

Samsung Internet

Samsung Health

SmartThings

Samsung Members

Samsung Pay

Calcolatrice

Smart Switch

Registratore vocale

Come sempre gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa; inoltre, per chi fosse interessato ad acquistare un device Samsung a un prezzo molto vantaggioso, il validissimo Samsung Galaxy S21 FE 5G è in offerta su Amazon con il 35% di sconto.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di luglio

Cresce di giorno in giorno la lista dei dispositivi del colosso sudcoreano a essere aggiornati con le patch di sicurezza di questo mese, finora disponibili sui seguenti device:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.