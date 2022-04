Samsung Galaxy S21 FE 5G si aggiorna con le patch di aprile: le novità

Samsung Galaxy S21 FE 5G è l’ultimo smartphone di Samsung in ordine cronologico a ricevere le patch di sicurezza di aprile, come viene testimoniato in rete da vari utenti che hanno iniziato ad aggiornare i propri device di fascia alta.

In base alle informazioni disponibili, infatti, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware G990EXXS2CVC8 a partire dall’Arabia Saudita con all’interno tutte le varie correzioni di sicurezza per quanto riguarda la parte Android (55 fix) e quella della One UI (33 fix).

La patch di sicurezza di questo mese è ancora più importante da installare immediatamente in quanto contiene le correzioni della falla conosciuta come “Dirty Pipe”, un grosso problema che riguarda tutti i dispositivi muniti di Android 12 e finora corretta solo da Samsung e Google – gli altri OEM Android sono in estremo ritardo.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy S21 FE 5G possono controllare manualmente la disponibilità del nuovo firmware seguendo il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo pazientemente la notifica OTA di sistema che avvisa della disponibilità al download del nuovo firmware.

Samsung Galaxy Watch4 ha qualche problema con Google Assistant

Restando nell’ambito degli aggiornamenti, in queste ore gli utenti americani muniti di Samsung Galaxy Watch4/Watch4 Classic stanno avendo qualche difficoltà a capire l’ultima mossa di Google per quanto riguarda l’ultimo aggiornamento rilasciato. Sebbene il changelog pubblicato da Verizon (operatore telefonico statunitense) faccia menzione del supporto all’assistente digitale di Google, in realtà risulta mancante una volta scaricato e installato. Una richiesta di chiarimento ha portato il colosso di Mountain View a dichiarare che, almeno per il momento, non c’è alcun programma in corso per quanto riguarda l’arrivo di Google Assistant sui wearable di Samsung.