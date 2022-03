Samsung Galaxy S21: la One UI 4.1 arriverà dal 15 marzo in poi

Samsung Galaxy S22 series è la prima a montare la One UI 4.1 con Android 12 out-of-the-box ma, come ben sappiamo, il team di sviluppo del colosso sudcoreano è al lavoro da parecchi mesi per estendere la nuova personalizzazione Android anche alla serie Samsung Galaxy S21.

In queste ore, in base alle informazioni pubblicate in rete, abbiamo la “conferma” che l’ex serie di smartphone Samsung di fascia alta riceverà la One UI 4.1 durante questo mese.

Samsung Galaxy S21 series riceverà l’aggiornamento alla One UI 4.1 a marzo

Entrando nello specifico, l’operatore telefonico canadese Fido si è lasciato sfuggire che i modelli Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G riceveranno l’aggiornamento alla One UI 4.1 con l’arrivo delle patch di sicurezza in programma per il 15 marzo.

Sebbene Fido abbia in programma di estendere la One UI 4.1 alla sopracitata serie di smartphone Samsung martedì prossimo, si vocifera che la versione internazionale dovrà attendere qualche giorno in più prima di poter finalmente sfruttare le novità della nuova One UI. Una delle più importanti feature presenti all’interno della nuova versione della One UI è senza ombra di dubbio la funzione RAM Plus: tramite essa gli utenti potranno “cedere” parte dello spazio interno del telefono – fino a un massimo di 8 GB – per incrementare il quantitativo di RAM del proprio smartphone in modo da garantire un’esperienza di utilizzo migliorare in ogni ambito.

Ad oggi Samsung è l’unico OEM Android ad avere abbracciato una policy degli aggiornamenti più o meno in pari con quella garantita da Apple per i suoi device: il colosso sudcoreano, infatti, supporta adesso 4 aggiornamenti Android e fino a 5 anni di aggiornamenti Android. Si tratta di una soluzione unica nel panorama Android che surclassa anche Google, ancora oggi legata a una pratica reputata arcaica che prevede 3 aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti software.