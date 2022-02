One UI 4.1 introduce una feature che vorreste sul vostro smartphone

L'arrivo di Samsung Galaxy S22/S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra e Samsung Galaxy Tab S8 ha introdotto i primi device con Android 12 e la personalizzazione One UI 4.1 sin dalla prima accensione. Sebbene la One UI 4.1 sia considerata una release minore rispetto la versione One UI 4.0, in realtà si è scoperto che va a migliorare la funzionalità RAM Plus che il colosso sudcoreano ha svelato qualche mese fa.

One UI 4.1 RAM Plus: ecco una bella novità

Infatti, scavando nel pannello relativo alla feature su Samsung Galaxy S22, si è scoperto che la One UI 4.1 permette adesso di scegliere il quantitativo di spazio interno (ROM) da dare in pegno alla RAM per incrementarne la dimensione con la feature RAM Plus. L'immagine sottostante svela che ogni utente munito di un device con la One UI 4.1 può scegliere se utilizzare 2, 4, 6 o addirittura 8 GB di memoria in più da allocare per la RAM.

Si tratta di una novità piuttosto importante considerando che, fino ad oggi, con la One UI 4.0, la feature RAM Plus prendeva in prestito 4 GB di spazio interno per estendere il quantitativo di GB disponibili per la RAM. In futuro sarà una bella scoperta per i device di fascia media aggiornati alla One UI 4.1 che potranno così godere di più RAM e quindi di un OS più fluido e con più app salvate in memoria da richiamare più velocemente.