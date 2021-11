Samsung Galaxy S20 riceverà presto l'aggiornamento beta per la One UI 4

Samsung ha ora rilasciato la One UI 4 basata sull'aggiornamento di Android 12 per la serie di punta Galaxy S21. Anche gli smartphone pieghevoli Z Fold3 e Z Flip3 lo stanno ottenendo. Ora, secondo quanto riportato da SamMobile, anche la “vecchia gamma” di Galaxy S20 sarà presto inclusa nel programma beta del nuovo sistema operativo.

One UI 4 in arrivo sui dispositivi della gamma Samsung Galaxy S20

Un moderatore del forum Samsung Members ha ora informato i proprietari di Galaxy che il gigante tecnologico con sede in Corea del Sud è in procinto di dare il via al programma One UI 4.0 beta basato su Android 12 per Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra. Inoltre, il post afferma che la One UI 3.1 con la versione del firmware che termina su EUI4 sarà l'ultimo aggiornamento basato su Android 11 per questi dispositivi.

Il programma beta di One UI 4.0 sarà avviato prima della fine di novembre 2021. Sfortunatamente, almeno all'inizio, non sarà disponibile in tutti i mercati ma molto probabilmente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Cina, in Germania, in India e nel Sud Corea.

La nuova interfaccia utente offrirà i temi cromatici dinamici della Material You, app stock migliorate e più widget per la schermata di blocco. Ci saranno anche un nuovo design per i widget ed impostazioni rapide per disattivare l'accesso alla fotocamera ed al microfono.