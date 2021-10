Samsung Galaxy Z Fold3 e Flip3 si aggiornano: cosa cambia?

Ad agosto, Samsung ha lanciato i suoi foldable del 2021. I dispositivi stanno vendendo molto bene da allora e, a quanto pare, la società non ha trovato un motivo per lanciare il Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3: migliora la fotocamera

L'azienda vuole soddisfare i proprietari dei suoi pieghevoli di ultima generazione grazie a nuovi aggiornamenti e patch di sicurezza che migliorano l'esperienza dei nuovi dispositivi.

Oggi, l'azienda coreana sta lanciando un update in Corea del Sud sia per Galaxy Z Fold3 che per Galaxy Z Flip3. Il software apporta miglioramenti alla fotocamera per entrambi i telefoni.

È un comportamento molto comune per Samsung distribuire prima i nuovi aggiornamenti nella sua terra d'origine. Possiamo presumere che l'azienda, alla fine, espanderà questo firmware a più regioni.

La versione del s.o. porta la solita serie di correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni e così via. Tuttavia, la grande ciliegina sulla torta sono le nuove fantastiche funzionalità della fotocamera.

Il log delle modifiche menziona una migliore qualità complessiva del comparto foto. Tuttavia, non entra nello specifico e la patch aggiunge anche il riconoscimento della scena per gli animali domestici in modalità Ritratto. Ciò significa che il software sarà in grado di applicare meglio l'effetto bokeh finto quando si riprende il gatto o il cane utilizzando la modalità Ritratto.

L'azienda ha aggiunto anche la possibilità di regolare la luminosità dello schermo esterno del Z Flip3. Sebbene possa sembrare qualcosa di semplice, prima non era disponibile. Gli utenti saranno in grado di adattare la luminosità dello schermo alle proprie esigenze così da prolungare la durata della batteria del terminale stesso. Questo è davvero utile in quanto l'autonomia del flip-phone 2021 è piuttosto limitata. Inoltre, l'aggiornamento introduce anche alcune correzioni di bug.

Il Galaxy Z Flip3 e Z Fold3 sono due smartphone premium con display pieghevoli diversi fra loro. Il primo ha una struttura a conchiglia che, una volta aperta, offre la stessa esperienza di uno telefono standard. Il Fold, d'altra parte, ha un display più grande che una volta aperto diventa un tablet. Ha una batteria più grande, una fotocamera UDC sotto il vetro e per la prima volta offre supporto per la S Pen.

Entrambi sono alimentati da Snapdragon 888 o Exynos 2100 a seconda della regione di riferimento. Gli utenti possono aspettarsi l'update con Android 12 e One UI 4.0 entro la fine dell'anno.

