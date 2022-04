Samsung Galaxy S10: ecco le patch di aprile, al contrario di Galaxy S9

Mentre la scorsa settimana Samsung staccava la spina da Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ dopo ben quattro anni di onorato servizio, in queste ore il colosso sudcoreano sta avviando il rilascio dell’aggiornamento con le patch di sicurezza di aprile per la serie Samsung Galaxy S10.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che Samsung Galaxy 10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e stanno ricevendo le patch di sicurezza di questo mese con il firmware G97xFXXSEHVD1.

Samsung Galaxy S10 riceve le patch di sicurezza di aprile

Sembra che il rollout della build sia partito dalla Svizzera: considerando il nuovo sistema di rilascio degli aggiornamenti software per l’Europa, è molto probabile che i modelli venduti nel nostro Paese saranno aggiornati già nel corso dei prossimi giorni. Tutti gli utenti muniti di uno dei device sopracitati possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA di sistema.

Consigliamo di installare immediatamente il nuovo firmware in quanto, oltre a montare le 88 correzioni di sicurezza di questo mese, viene anche chiusa la grave falla “Dirty Pipe” che mette a rischio tutti gli utenti muniti di un device aggiornato ad Android 12.

Quali sono le alternative a Samsung Galaxy S10?

Il passaggio della gamma Samsung Galaxy S10 al ciclo di aggiornamenti trimestrali è un chiaro segno che si sta avvicinando il momento in cui la compagnia interromperà il supporto software a cadenza regolare. Se siete alla ricerca di un device che vi garantisca un’esperienza top di gamma proprio come fece la serie Galaxy S10, allora non possiamo che consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S21 in offerta su Amazon; invece, se volete mantenervi con la spesa e assicurarvi un utilizzo appagante sotto tutti i punti di vista, vi consigliamo di non farvi scappare questa offerta su Samsung Galaxy A53 5G.

