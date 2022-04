Samsung saluta e ringrazia Galaxy S9: stop al supporto software

Dopo quattro solidi anni di supporto software per la serie Samsung Galaxy S9, in queste ore il colosso sudcoreano ha aggiornato la pagina ufficiale di supporto rimuovendola per sempre dalla lista dei device.

Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+, lanciati nel 2018, raggiungono la fine del loro ciclo vitale e non riceveranno più aggiornamenti software da parte del team di supporto di Samsung.

Samsung stacca per sempre la spina da Galaxy S9: è arrivata la fine del supporto software

Per tutto l’anno passato entrambi gli smartphone facevano ancora parte di quelli che rientravano nel programma di aggiornamento trimestrale, per poi passare a quello semestrale: il cambiamento di queste ore mette fine a un fruttuoso capitolo che ha contribuito a rendere Samsung quella che è oggi.

L’ultimo grande e importante aggiornamento ricevuto dalla serie è stato Android 10 ma, secondo alcuni, è possibile che gli smartphone riceveranno degli aggiornamenti qua e là nel caso in cui dovessero presentarsi falle di sicurezza estremamente gravi da richiedere un “trattamento speciale” anche per un device non più supportato ufficialmente.

Quali alternative ci sono a Samsung Galaxy S9?

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ sono stati dei veri e propri top di gamma in tutto e per tutto, a partire dal design estremamente curato arrivando poi anche a un comparto fotografico doppio – all’epoca era una cosa quasi mai vista prima – che ha regalato importanti emozioni a chi li aveva acquistati. Gli utenti ancora oggi muniti di Samsung Galaxy S9 hanno due strade da scegliere: affidarsi all’incredibile supporto della community del modding (su XDA esistono già della custom ROM basate su Android 12), oppure prendere al volo questa incredibile offerta di Amazon per Samsung Galaxy S21 5G con il 34% di sconto.

