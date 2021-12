Samsung Galaxy S10: al via la beta della One UI 4.0

Il programma beta della One UI 4.0 parte anche su Samsung Galaxy S10, dopo che il colosso sudcoreano l'aveva avviato giusto ieri su Samsung Galaxy Note 10 e ha lanciato anche la terza beta della One UI 4.0 per Samsung Galaxy Note20/20 Ultra. È chiaro a tutti che il team di sviluppo dell'azienda sudcoreana stia spingendo sul piede dell'acceleratore per rendere disponibile la One UI 4.0 basata su Android 12 sugli ex top di gamma, dopo che ha rilasciato la versione stabile su Samsung Galaxy S21 qualche settimana fa.

Ecco la beta della One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy S10

L'avvio del programma relativo alla beta della One UI 4.0 per gli smartphone Samsung è stato annunciato dalla stessa compagnia attraverso il forum ufficiale, come si può notare dall'immagine sottostante. Tutti gli utenti residenti in Sud Corea muniti di Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy S10e, possono fare richiesta di accesso alla fase di test direttamente tramite l'applicazione Samsung Members.

Ovviamente resta buona pratica effettuare un backup completo del proprio smartphone e prepararsi ad avere a che fare con qualche bug di troppo e qualche funzionalità non proprio funzionante al 100%. Infine, tenendo in considerazione la timeline di arrivo della versione finale sui Samsung Galaxy S10, è probabile che la One UI 4.0 definitiva verrà rilasciata durante i primi mesi del 2022.

