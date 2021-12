Galaxy Note20: Samsung rilascia la beta 3 della One UI 4.0

A poche ore di distanza dall'arrivo della prima beta della One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy Note 10, il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento alla beta 3 della One UI 4.0 per Samsung Galaxy Note20 e Samsung Galaxy Note 20Ultra 5G.

Gli attuali top di gamma della famiglia Galaxy Note, potenzialmente gli ultimi esponenti della serie, corrono spediti verso l'arrivo della versione stabile della One UI 4.0 basata su Android 12 e potrebbero riceverla molto presto considerando la timeline di aggiornamento ufficiale.

Ecco la beta 3 della One UI 4.0 per Samsung Galaxy Note20

Venendo all'update di oggi della nuova beta della One UI 4.0 per Samsung Galaxy Note20, il firmware ZUL1 è attualmente in propagazione per gli utenti residenti negli USA e in Sud Corea. Dalle prime informazioni pubblicate in rete, e valutando anche il changelog ufficiale, scopriamo che il contenuto della build verte principalmente sulla correzione di molti bug:

corretto il problema circa l'autenticazione con impronta in alcune applicazioni;

corretti i crash con Samsung Galaxy Watch4

corretto il bug che causava un consumo eccessivo dell'autonomia

connetto il bug circa l'attenuazione della luminosità del display dopo il riavvio

corretto un bug che non rendeva operativi i toggle rapidi

Gli utenti muniti dei sopracitati smartphone possono controllare la disponibilità dell'aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.