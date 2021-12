Samsung Galaxy Note 10: arriva la beta della One UI 4.0

La One UI 4.0 beta arriva su Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+, segno che l'azienda non ha dimenticato l'ex serie di smartphone top di gamma. Dopo l'arrivo della One UI 4.0 stabile per la serie Samsung Galaxy S21, il colosso sudcoreano sta piano piano volgendo la sua attenzione anche verso la famiglia di smartphone che hanno fatto la storia dell'azienda.

Parte il test della One UI 4.0 su Samsung Galaxy Note 10

In queste ore, come viene pubblicato in rete, gli utenti muniti di Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ possono iscriversi al canale beta della One UI 4.0 tramite l'applicazione Samsung Members. Una volta accreditati all'interno del programma, gli utenti residenti in Sud Corea possono iniziare a scaricare il firmware con la One UI 4.0 ovviamente basata su Android 12.

Oltre alle numerose novità introdotte da Google su Android 12 e da Samsung nella One UI 4.0, compreso il pieno supporto al Material You, non è chiaro se gli ingegneri Samsung abbiano integrato anche delle funzionalità esclusive pensate per gli ex smartphone di fascia alta. Secondo i piani di lancio della One UI 4.0, gli smartphone dovrebbero ricevere la build definitiva entro il mese di gennaio 2022.

Gli utenti muniti di questi device possono procedere al download del firmware dal pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

