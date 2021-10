Quando arriverà Android 12 sui device Samsung Galaxy?

I fan di Samsung sono entusiasti di ricevere l'aggiornamento ad Android 12. Il principale aggiornamento del sistema operativo sarà accompagnato dalla One UI 4.0. Questo introdurrà nuove funzionalità e molte modifiche estetiche che aggiorneranno l'aspetto dei dispositivi Galaxy.

Android 12 e One UI 4.0: si parte dai Galaxy S21

Molte persone ci stanno già chiedendo quando il proprio dispositivo Galaxy riceverà Android 12. La risposta implica un po' di congetture in questa fase. Il motivo è che Samsung non ha ancora lanciato il programma beta.

Vi starete chiedendo perché la versione beta non è disponibile considerando che Google ha aperto la versione beta di Android 12. Il motivo è che l'OEM sudcoreano ha il suo programma beta attraverso il quale non solo testa l'ultimo aggiornamento di Android, ma anche l'imminente iterazione della One UI.

Samsung sta già lavorando all'aggiornamento di Android 12 per la serie Galaxy S21. I test sono iniziati un mese prima rispetto all'aggiornamento Android 11 del Galaxy S20 nel 2020. Quindi è possibile che il programma beta Android 12 One UI 4.0 venga lanciato fra pochi giorni.

Ovviamente, la line-up S21 sarà la prima a ottenere Android 12. Una volta lanciato il programma beta, il rilascio pubblico dovrebbe avvenire nel giro di un paio di mesi. I possessori di Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra possono aspettarsi di ricevere l'aggiornamento stabile Android 12 One UI 4.0 a dicembre.

Tutti gli altri terminali verranno aggiornati una volta che la serie Galaxy S di punta del 2021 avrà ricevuto la nuova iterazione.

La gamma Note 20 sarà, molto probabilmente, la prossima in linea. Anche i nuovi Z Fold 3 e Z Flip 3 pieghevoli di Samsung dovrebbero essere nell'elenco delle priorità, così come i pieghevoli di vecchia generazione.

La stragrande maggioranza dei suoi dispositivi di fascia media, in particolare quelli della serie Galaxy A, probabilmente non riceveranno Android 12 fino alla prima metà del 2022. Le ammiraglie hanno sempre avuto la massima priorità per il marchio coreano, sappiatelo.

Infine, ricordate: Samsung ora fornisce tre aggiornamenti del sistema operativo Android per tantissimi dispositivi compatibili. Sono idonei anche i telefoni delle serie S10 e Note 10.