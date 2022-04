Samsung Galaxy S10 Lite riceve le patch di aprile: tutte le novità

Mentre Samsung Galaxy S22 inizia già a ricevere le patch di sicurezza di maggio, il colosso sudcoreano ha avviato il rollout dell’aggiornamento software che introduce le patch di questo mese anche sul buon caro e vecchio Samsung Galaxy S10 Lite.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il medio gamma di Samsung sta ricevendo il firmware G770FXXU6GVD1 a partire dalla Spagna: con tutta probabilità la stessa build sarà presto disponibile anche nel nostro Paese, merito della nuova policy degli aggiornamenti Samsung in Europa.

Samsung Galaxy S10 Lite inizia a ricevere le patch di sicurezza di aprile

Le patch di questo mese vanno a correggere 88 falle di sicurezza ma, soprattutto, chiudono la grave falla “Dirty Pipe” che mette a rischio ogni dispositivo munito di Android 12; ad oggi Samsung e Google sono gli unici OEM che hanno rilasciato la patch correttiva per i propri device.

Gli utenti muniti del device di Samsung possono controllare fin da subito la disponibilità del nuovo update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure pazientare e attendere la classica notifica OTA di sistema; in entrambi i casi vi consigliamo di installare l’update il prima possibile in modo da incrementare la sicurezza e la privacy del vostro device.

Come ben sappiamo Samsung Galaxy S10 Lite fa ancora parte degli smartphone che ricevono aggiornamenti di sicurezza a cadenza mensile ma, evidentemente, ben presto sarà spostato all’interno della sempre più nutrita fascia di device aggiornati ogni trimestre. Se siete alla ricerca di un device che vi garantisca un’esperienza di utilizzo al top, senza compromessi e soprattutto con ancora molti anni di supporto software, l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G è in offerta su Amazon a un prezzo super.