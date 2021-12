Samsung Galaxy A11 si aggiorna: ecco le novità della build

Dopo l'arrivo della versione stabile di Android 12 per Samsung Galaxy S20/Note20 e l'aggiornamento alla One UI 4.0 con Android 12 per Samsung Galaxy Z Fold 2, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato la fase di rollout delle patch di sicurezza di dicembre per Samsung Galaxy A11.

Samsung Galaxy A11 riceve le patch di dicembre

Secondo le informazioni pubblicate in rete, lo smartphone entry-level di Samsung sta ricevendo il firmware A115MUBU2BUK4 con le patch correttive rilasciate da Google (per Android) e da Samsung (per la One UI). Come capita spesso in questi casi, è altamente probabile che all'interno del nuovo firmware siano presenti anche eventuali correzioni pensate per migliorare le prestazioni generali del sistema operativo.

Se avete acquistato il modello Samsung Galaxy A11, potete controllare la disponibilità dell'aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Nel caso in cui non fosse disponibile, non dovete fare altro che attendere la notifica di aggiornamento OTA.

Quali sono le alternative presenti sul mercato?

Se il vostro obiettivo è restare ancorati alla fascia entry-level del mercato Android, allora vi consigliamo di prendere in considerazione l'ottima offerta Amazon su Samsung Galaxy A12. Il device è in grado di garantire un utilizzo piuttosto soddisfacente in numerosi contesti quotidiani, come la navigazione in rete, i social, WhatsApp e le telefonate.

