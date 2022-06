Samsung One UI 5.0 non arriverà su questi Galaxy S: la lista completa

Samsung è senza ombra di dubbio il punto di riferimento su Android per quanto riguarda il supporto agli aggiornamenti software, a maggior ragione da quando ha annunciato la nuova policy che prevede fino a 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza per i nuovi modelli di device Galaxy, ma non tutti i device Galaxy S sono compatibili con la One UI 5.0.

A partire dal prossimo autunno, infatti, quando il nuovo OS sarà disponibile al download alcuni non saranno aggiornati sebbene continueranno a ricevere gli update per le importanti patch di sicurezza a cadenza mensile, trimestrale oppure semestrale.

Ecco quali smartphone Galaxy S di Samsung non riceveranno l’aggiornamento alla One UI 5.0

Ecco la lista completa degli smartphone Galaxy S che non riceveranno la nuova major release della One UI di Samsung:

Samsung Galaxy S10e

Samsung S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 5G

Come potete ben notare nella lista soprastante non compare Samsung Galaxy S10 Lite che, benché evidentemente parte della stessa famiglia di prodotti, rientra tra quei device con 3 aggiornamenti assicurati e quindi anche Android 13 con la One UI 5.0.

Nel caso in cui il vostro smartphone Samsung non rientrasse all’interno della lista dei device che saranno aggiornati al nuovo OS di Google quando sarà presentato a partire dal Q4 di quest’anno, vi ricordiamo che l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G è in offerta su Amazon con il 43% di sconto e riceverà il nuovo OS di Samsung.

