Samsung Galaxy Note20 si aggiorna: le novità della One UI 4 Beta

Samsung è davvero inarrestabile. Dopo avere pubblicato le patch di sicurezza di novembre e la terza beta della One UI 4.0 per la famiglia dei Galaxy Note20, in queste ore apprendiamo che il colosso sudcoreano ha iniziato il rollout della One UI 4.0 Beta 4 per Samsung Galaxy Note20 e Note20 Ultra 5G.

Infatti, in un nuovo post pubblicato sul forum ufficiale dell'azienda, apprendiamo che i sopracitati smartphone si stanno aggiornando in Sud Corea e verosimilmente verranno aggiornati anche negli altri Paesi in cui è presente il programma di beta testing della One UI 4.0.

Ecco la One UI 4.0 Beta 4 per Samsung Galaxy Note20/20 Ultra 5G

Scopriamo quali sono le novità presenti nella quarta beta della One UI:

l'applicazione Kiwoom Securities non si avvia;

alcuni link non si aprono in diverse applicazioni come Facebook e Instagram;

corretto un bug che porta lo smartphone in “safe mode” o in “recovery mode” dopo l'aggiornamento;

corretto un bug relativo all'applicazione KakaoTalk.

Gli utenti che già adesso fanno parte del pool di utenti accreditati per provare le beta della One UI 4.0 possono scaricare l'aggiornamento OTA; diversamente, è possibile controllare la disponibilità dell'update dal pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Nel mentre il team di sviluppo sta lavorando alle versioni beta della One UI 4.0 per numerosi altri dispositivi, tra cui Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10 e anche Samsung Galaxy S20.

