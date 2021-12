Samsung Galaxy Note20 si aggiorna: scopriamo tutte le novità

Samsung Galaxy Note20 inizia a ricevere le patch di dicembre a partire dagli USA. Prosegue senza sosta l'impegno del team di sviluppo del colosso sudcoreano ad aggiornare tutti gli smartphone compatibili con la ultime patch di sicurezza, dopo che anche i modelli meno recenti come il Galaxy Note 10+ le ha già ricevute qualche giorno fa.

Sono in arrivo le patch di dicembre su Samsung Galaxy Note20

Il firmware N98xU1UES2DUK2 è attualmente in distribuzione per i device Samsung Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G per gli operatori telefonici AT&T, C-Spire, Verizon, Xfinity Mobile e gli altri maggiori player del mercato USA; all'interno della nuova build, oltre alle correzioni di Android (da parte di Google) e della One UI (da parte di Samsung), è probabile che ci siano anche i consueti miglioramenti delle prestazioni e varie ottimizzazioni del software – al momento non è disponibile un changelog ufficiale a cui fare riferimento.

L'aggiornamento software per l'attuale generazione di smartphone di fascia alta è in rilascio a partire dagli USA, come abbiamo sottolineato a inizio articolo. In attesa di ricevere la classica notifica di sistema che vi informa della disponibilità dell'aggiornamento OTA, potete controllarne la disponibilità manualmente tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

