Samsung Galaxy F54 5G: il prezzo potrebbe essere fin troppo alto

Samsung ufficializzerà presto un nuovo smartphone, Galaxy F54 5G, già al centro di numerose anticipazioni per circa un mese. In base ai rumor, il telefono dovrebbe essere lanciato entro questa settimana o al massimo entro fine maggio.

Indipendentemente dalla data di presentazione, è possibile che Samsung Galaxy F54 5G diventi il modello più costoso della serie F, che in India ha sempre regalato importanti soddisfazioni economiche all’azienda.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy F54 5G

Dando credito alle informazioni condivise dai colleghi di Sammobile, Samsung Galaxy F54 5G con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione potrebbe essere disponibile in India al prezzo di INR 35.999 (circa 403 euro): a riportarlo è Yogesh Brar (@heyitsyogesh). Non sono stati forniti dettagli circa i prezzi delle altre varianti in base alla configurazione di memoria:

Samsung Galaxy F54 5G – 6.7" FHD+ AMOLED, 120Hz

– Exynos 1380 SoC

– 8GB RAM

– 128/256GB storage

– 108MP (OIS) + 8MP (UW) + 2MP

– 32MP selfie

– Android 13, OneUI 5

– 6,000mAh battery, 25W charging Box Price:

8/256GB – ₹35,999 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 17, 2023

È interessante notare come le precedenti voci suggerissero un costo di circa INR 25.000 (intorno ai 280 euro), più in linea con il tipico valore di mercato della linea Galaxy F di fascia media.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del dispositivo, Samsung Galaxy F54 5G sarà dotato di 8 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 128 GB o 256 GB. Display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz. Al suo interno troveranno spazio il processore Exynos 1380 ed una potente batteria con capacità pari a 6.000 mAh e supporto per la ricarica rapida a 25 W.

In merito alle fotocamere, Samsung Galaxy F54 5G vanterà un sensore principale da 108 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un obiettivo ultrawide da 8 MP ed una lente macro da 2 MP. La fotocamera frontale sarà da 32 MP. Animare lo smartphone sarà compito del sistema operativo Android 13 con One UI 5.

I più attenti sanno che il Galaxy F54 5G, che verrà commercializzato in India, è nel concreto un rebrand del Samsung Galaxy M54 5G che invece è stato presentato nel mese di marzo: quest’ultimo telefono arriverà presto da noi in Italia ma, qualora fossi interessato ad un modello molto simile, sappi che Samsung Galaxy A54 5G è su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 419 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.