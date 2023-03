Samsung Galaxy M54 5G UFFICIALE: un Galaxy A54 5G in versione Pro

Samsung Galaxy M54 5G è stato silenziosamente elencato sul sito ufficiale dell’azienda per il Medio Oriente. La lista svela il design e le specifiche complete del telefono in questione, escludendo i dettagli del prezzo, ma ci aspettiamo che tali informazioni possano essere disponibili in qualsiasi momento.

Galaxy M54 5G, in base quanto appreso finora, sembra essere un Samsung Galaxy A54 5G con alcuni miglioramenti per quanto riguarda il comparto hardware, specie in relazione alla batteria, alla fotocamera ed al display.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy M54 5G

Samsung Galaxy M54 5G monta un display Super AMOLED da 6,7 pollici e risoluzione di 1080p con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e foro centrale. Sotto la scocca trova spazio il processore Exynos 1380 abbinato ad 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. A gestire il tutto c’è il software One UI 5.1 basato su Android 13.

Uno dei fiori all’occhiello è certamente la batteria da 6.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 25W. Per la fotografia, Samsung Galaxy M54 5G vanta una configurazione tripla sul retro con una lente principale OIS da 108 MP, un’ultrawide da 8 MP ed un altro sensore macro da 2 MP. Sul fronte, monta invece una fotocamera selfie da 32 MP.

Volendo fare un confronto, Samsung Galaxy A54 5G può contare su uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici e risoluzione 1080p, sempre con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz e foro centrale. Il telefono è alimentato dal chipset Exynos 1380 abbinato ad un massimo di 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage d’archiviazione per app e dati.

Lo smartphone esegue Android 13 con l’interfaccia utente One UI 5.1 ed è supportato da una batteria con capacità di 5.000 mAh e sistema di ricarica rapida a 25W. L’A54 di Samsung si affida poi ad una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP (f/1,8 OIS), un’ultrawide da 12 MP (f/2,2) e una lente macro da 5 MP. Frontalmente troviamo invece una fotocamera selfie da 32 MP.

Samsung Galaxy M54 5G sarà inizialmente disponibile nel mercato indiano ma è probabile il suo arrivo in Europa (ed in Italia). Fino ad allora, l’altrettanto ottimo Samsung Galaxy A54 5G è invece acquistabile su Amazon ad un prezzo di 533 euro.

