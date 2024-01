Samsung Galaxy A55: i nuovi render UFFICIALI mostrano tutto

Stando a voci non ancora confermate, il colosso sudcoreano avrebbe in programma di lanciare i nuovi Samsung Galaxy S24 il prossimo 17 gennaio. Non è tutto: anche un atteso smartphone di fascia medio-alta dovrebbe essere presentato, vale a dire Samsung Galaxy A55.

Il telefono è stato recentemente coinvolto in alcune fughe di notizie e, nelle ultime ore, sono stati condivisi online i rendering ufficiali grazie a cui è possibile apprezzare meglio il design scelto da Samsung e le rispettive colorazioni.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy A55

Ad aver pubblicato i render esclusivi di Samsung Galaxy A55 è stato il team di Androidheadlines, per merito di cui scopriamo che lo smartphone sarà disponibile sul mercato nei colori Awesome Iceblue, Awesome Lilac ed Awesome Navy (ma potrebbero essercene altri). A prima vista, il telefono appare sostanzialmente simile al suo predecessore, vale a dire il Samsung Galaxy A54. Tuttavia, sebbene il design generale rimanga pressoché invariato, pare che l’azienda stia introducendo un preciso elemento distintivo nei modelli di fascia media.

Nello specifico, i pulsanti fisici di Samsung Galaxy A55 (collocati sul lato destro), sono rintracciabili in corrispondenza di “un’isola” leggermente rialzata. Il profilo sinistro è invece completamente pulito. Il telaio è piatto con angoli arrotondati, mentre le fotocamere posteriori sporgono rispetto al pannello. Anche il display frontale è piatto, con cornici più pronunciate nella parte inferiore, ed il foro per la fotocamera selfie si trova centralmente in alto.

Per quanto riguarda le anticipazioni sulla scheda tecnica, l’ormai vicinissimo Samsung Galaxy A55 dovrebbe offrire un display OLED FHD+ da 120 Hz. Spazio per il SoC Exynos 1480 con GPU Xclipse, supportato da 8 GB di RAM e fino a 256GB di storage. Scocca in metallo, a differenza del Galaxy A54 che invece si caratterizza per una sezione posteriore in plastica.

In riferimento al comparto fotografico, lo smartphone potrebbe fare affidamento su una lente principale posteriore da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP ed una fotocamera macro da 5 MP. A queste si aggiungerebbe un’ottica selfie da 32 MP. Infine, su Samsung Galaxy A55 è quasi certa la presenza di un modulo della batteria con capacità di 5.000 mAh e ricarica veloce da 25 W.