Samsung Galaxy A55 non sfigura nei primi render condivisi online

Il prossimo smartphone della serie Galaxy A, vale a dire Samsung Galaxy A55, è atteso per il lancio globale nelle prossime settimane, posizionandosi come la nuova proposta di fascia media.

Le informazioni preliminari sono emerse quando il telefono è stato individuato sul sito di certificazione 3C, rivelando dettagli sulla sua velocità di ricarica. Un altro report ha invece sottolineato l’impiego di un chipset Exynos.

In vista della presentazione di Samsung Galaxy A55, MySmartPrice ha collaborato con Onleaks per fornire i rendering in alta risoluzione (5K) del telefono, assieme ad ulteriori conferme circa le specifiche chiave.

Samsung Galaxy A55: cosa sappiamo al momento

L’atteso Samsung Galaxy A55 si distinguerà per un display Super AMOLED piatto da 6,5 pollici, con un notch Infinity-O e protezione Corning Gorilla Glass 5. Secondo i rumor, lo schermo supporterà una risoluzione FullHD+ e potrà vantare una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz. Per quanto riguarda la sezione fotografica posteriore, lo smartphone offrirà una configurazione tripla con annesso flash LED.

Sul lato destro, Samsung Galaxy A55 fornirà il pulsante di accensione ed il bilanciere del volume, mentre lo slot per la SIM sarà situato nella parte superiore del dispositivo. Il profilo inferiore ospiterà invece una porta di ricarica di tipo C e l’altoparlante. Per quanto concerne le dimensioni, lo smartphone avrà approssimativamente misure pari a 161,1 x 77,3 / 77,9 x 8,2 mm.

Secondo le indiscrezioni, il Galaxy A55 di Samsung sarà equipaggiato con il chipset Exynos 1480, abbinato ad una GPU AMD. Le specifiche emerse dall’elenco 3C chiamano in causa la tecnologia di ricarica rapida via cavo da 25 W e la connettività 5G. Per quanto riguarda l’aspetto fotografico, si vocifera in merito alla presenza di una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP ed un sensore macro da 5 MP. Fotocamera selfie da 32 MP.

Riguardo alle configurazioni di memoria, Samsung Galaxy A55 dovrebbe arrivare sul mercato nelle versioni con 8 GB di RAM ed uno storage interno da 128 GB o 256 GB.