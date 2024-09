Samsung Galaxy A55 5G (8GB+256GB) su eBay a una follia, 212€ in meno

Di smartphone ce ne sono davvero tanti in circolazione e a distanza di pochi mesi ne escono sempre di modelli nuovi. Tuttavia oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che garantisce un rapporto qualità prezzo invidiabile. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello Samsung Galaxy A55 5G a soli 337 euro, invece che 549,90 euro.

Su eBay non viene segnalato ma tieni presente che il prezzo è esattamente quello che vedi sopra, lo puoi vedere anche sullo store ufficiale di Samsung. Dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare più di 212 euro sul totale. Questo è uno smartphone dalle prestazioni eccellenti e siamo di fronte alla versione migliore, quella da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Samsung Galaxy A55 5G a un prezzo da favola

Come ti dicevo la versione che ti sta segnalando di Samsung Galaxy A55 5G e quella da 256 GB di memoria interna e dunque non dovrai fare nessun sacrificio. Puoi tranquillamente installare tutte le app che desideri e tenere video e foto in alta risoluzione. Parlando proprio di quest’ultimi, grazie a una fotocamera tripla con sensore principale da 50 MP potrai immortalare i tuoi momenti preferiti senza sforzo e in modo professionale.

È dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con colori intensi, una risoluzione da 1080 x 2340 p e un velocissimo refresh rate a 120 Hz. Gode del potente chipset Exynos 1480 supportato da 8 GB di RAM e possiede una batteria da 5000 mAh che dura a lungo e si ricarica in fretta. È dotato di due slot per scheda Sim e la tecnologia 5G per Internet veloce.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a un prezzo decisamente molto più basso. Quindi non aspettare che l’offerta scada, fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A55 5G a soli 337 euro, invece che 549,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.