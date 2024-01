Samsung Galaxy A35 non sfigura affatto nei test di Geekbench

Nonostante l’uscita sul mercato internazionale degli smartphone Samsung Galaxy A05, A05s, A15 ed A25, l’attenzione ricade sui prossimi modelli delle linee Galaxy A3x e A5x, dei quali non è stata ancora diffusa alcuna comunicazione ufficiale.

In particolare, Samsung Galaxy A35 ha recentemente fatto la sua comparsa sul sito Geekbench, con il numero di modello SM-A356U, dove si è distinto per la presenza del processore Exynos 1380 ed una memoria RAM di 6 GB. Il dispositivo è inoltre animato da Android 14, il che suggerisce l’integrazione della One UI 6.

Cresce l’attesa per Samsung Galaxy A35

Per quanto riguarda i benchmark, Samsung Galaxy A35 ha conseguito 697 punti nei test single-core e 2.332 punti nei test multi-core. Si tratta ovviamente di uno smartphone 5G e la presenza della scheda madre “s5e8835” implica che tale modello sia equipaggiato con il processore Exynos 1380 invece del prossimo Exynos 1480, destinato con ogni probabilità a Samsung Galaxy A55. Tale strategia non è del tutto inaspettata: anche il precedente Samsung Galaxy A34 non condivide lo stesso chip che troviamo a bordo del Galaxy A54.

In merito al design, i render di Samsung Galaxy A35 visti finora online suggeriscono una somiglianza con gli altri smartphone Galaxy A del 2024. La cornice risulta piatta, eccezion fatta per i pulsanti laterali che sporgono leggermente, da cui deriva il soprannome di “Key Island“. Attualmente non si conoscono particolari circa i prezzi e la disponibilità di Samsung Galaxy A35 ma, come sempre, forniremo aggiornamenti tempestivi qualora emergessero nuove informazioni.