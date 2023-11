Samsung Galaxy A35 5G in rampa di lancio con display piatto

Samsung sta espandendo la sua gamma di dispositivi della serie A, e tra i prossimi modelli in arrivo c’è il Galaxy A35 5G.

Le immagini e le specifiche del display sono state recentemente divulgate da MySmartPrice in collaborazione con l’affidabile OnLeaks, offrendo uno sguardo approfondito su ciò che potremmo aspettarci da questo nuovo dispositivo.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy A35 5G

Il design del Samsung Galaxy A35 5G si presenta con angoli arrotondati e cornici sottili, seguendo la tendenza dei dispositivi Samsung del 2023. Sul retro notiamo la disposizione dei tre sensori della fotocamera, allineati verticalmente nell’angolo in alto a sinistra, con un logo Samsung posizionato strategicamente alla base. La parte anteriore del dispositivo ospiterà un display piatto da 6,6 pollici, con la fotocamera selfie collocata nel foto centrale. Per quanto riguarda le dimensioni, si prevede che il nuovo smartphone Samsung avrà approssimativamente le seguenti misure: 161,6 x 77,9 (78,5 mm includendo la sporgenza della scocca) x 8,2 mm. Queste dimensioni suggeriscono uno smartphone elegante e sottile, facile da maneggiare.

Si sa quasi nulla rispetto alle altre caratteristiche tecniche, ma ci si attende miglioramenti rispetto al recente passato. Il suo predecessore, vale a dire Samsung Galaxy A34 5G lanciato a marzo di quest’anno, vantava un display Super AMOLED a 120Hz da 6,6 pollici, era alimentato dal chipset Dimensity 1080 con opzioni di memoria fino a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione. Presente la One UI 5.1, basata su Android 13, ed una tripla fotocamera posteriore da 48 MP + 8 MP + 2 MP, oltre ad una fotocamera selfie da 13 MP. La batteria da 5.000 mAh supportava la ricarica veloce da 25 W. Restiamo in attesa di conoscere il possibile prezzo: Samsung Galaxy A34 5G è stato lanciato ad un prezzo di 399 euro (ora lo trovate in sconto a 270 euro), per cui non ci si dovrebbe discostare di molto da quella cifra.

