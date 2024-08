Samsung Galaxy A35 (8/256 GB): il prezzo crolla su Amazon, è il mid-range da prendere

Il Samsung Galaxy A35 è uno degli smartphone di fascia media più interessanti del momento, in particolare nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB, ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 279 euro, con il 37% di sconto rispetto al listino. Si tratta di un’ottima scelta per acquistare un mid-range completo, veloce e con un supporto software da smartphone di fascia superiore. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A35: un affare per la fascia media

Il Samsung Galaxy A35 è dotato di un’ottima scheda tecnica, con un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con il SoC Exynos 1380, lo stesso utilizzato dall’apprezzato Galaxy A54. C’è anche una batteria da 5.000 mAh oltre a una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e fino a 5 anni di aggiornamenti garantiti da Samsung.

Con l’offerta Amazon in corso, il Samsung Galaxy A35 è ora disponibile al prezzo scontato di 279 euro, nella versione descritta in precedenza. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di un modello di fascia media di ottima qualità, completo e veloce, che può contare su di un supporto software da top di gamma. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box riportato qui di sotto e poi aggiungere il dispositivo al carrello.