Samsung Galaxy A33 è in cantiere, arriverà nel 2022

Samsung Galaxy A33 è attualmente in lavorazione; stando a quanto si evince da recenti indiscrezioni emerse online, il debutto è previsto per l'inizio del 2022.

Samsung Galaxy A33: cosa sappiamo al momento?

Rapporti recenti hanno rivelato che Samsung è al lavoro su un paio di nuovi terminali facenti parte della serie A come il Galaxy A13, l'A53, e l'A73 per il prossimo anno. Nuove informazioni condivise da GalaxyClub.nl rivelano che l'OEM sudcoreano sta progettando il nuovo budget phone della gamma di fascia media dell'azienda. Come suggerisce il nome, sostituirà il telefono Galaxy A32 che ha visto la luce all'inizio di quest'anno.

Al momento non ci sono informazioni sulle specifiche tecniche del futuro budget phone. Ricordiamo che il colosso tecnologico ha presentato l'A32 5G a gennaio, seguito dall'A32 LTE a febbraio. Quindi, è lecito ipotizzare che il nuovo modello possa venir svelato nei primi mesi del prossimo anno. A differenza della serie A32, il gadget di nuova generazione potrebbe arrivare nella variante “solo 5G”.

Contestualmente a ciò, la line-up Galaxy S22 dovrebbe arrivare sul mercato a gennaio. Probabilmente, l'A33 sarà annunciato dopo il debutto dei modelli di punta. Si spera che nelle prossime settimane ulteriori voci di corridoio diffondano nuove informazioni sul telefono di fascia bassa.

Giusto come “remind me”, il Galaxy A32 5G ha un display TFT da 6,5 ​​pollici che supportava una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel. Il chipset Dimensity 720 è presente sotto il cofano del dispositivo. Viene fornito con fino a 8 GB di RAM e dispone di 128 GB di storage. Funziona con Android 11 e skin One UI in cima.

Ha una snapper da 13 megapixel per i selfie, mentre la sua configurazione posteriore prevede una main camera principale da 48 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel, una macro da 5 Mega e un sensore di profondità da 2 MPX. Infine, ospita una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica da 15 W.