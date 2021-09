Samsung brevetta uno smartwatch ad energia solare

Samsung starebbe sviluppando un Galaxy Watch alimentato ad energia solare; questo è quanto rivelato da un brevetto recentemente trapelato.

Samsung Galaxy Watch Solar Charging è un'idea…. ma non solo

L'OEM sucoreano pare che stia considerando di far funzionare i suoi futuri orologi intelligeni ad energia solare. L'azienda coreana vorrebbe incorporare celle solari su un cinturino da polso per il Galaxy Watch.

Questo è quanto è stato scoperto attraverso un brevetto depositato nel lontano 2019. LetsGoDigital lo ha individuato dopo che è stato pubblicato dall'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) il 16 settembre.

Il patent mostra un normale smartwatch Galaxy ma con una differenza sostanziale: il cinturino è stato dotato di celle solari. Tuttavia, il brevetto non ha alcuna indicazione sull'efficienza di tale implementazione.

Vale la pena notare che le celle solari sono ancora molto lontane dall'essere un sostituto completo delle tradizionali soluzioni di ricarica delle batterie per dispositivi, visto che necessitano di un elevato fabbisogno energetico. In quanto tale, la compagnia coreana potrebbe star testando ciò in misura del tutto solo sperimentale.

Questo non dovrebbe solo aumentare il tempo tra ogni carica, ma dovrebbe anche rendere i dispositivi indossabili molto più ecologici.

Ovviamente è troppo presto al momento per capire se esiste davvero un Samsung Galaxy Watch ad energia solare nei piani dell'azienda. Dopotutto, la line-up Watch 4 è stata appena svelata. Tuttavia, è lecito ritenere che questa tecnologia sia effettivamente in lavorazione.

Ad ogni modo, sappiamo che la società vorrebbe passare sempre più dispositivi al solare. Ha recentemente adottato questa fonte energetica per i telecomandi presenti nelle sue ultime TV QLED. Inoltre, ha anche ottenuto energia riutilizzabile al 100% dalle sue fabbriche negli Stati Uniti, in Europa e in Cina.

Tutto sommato, i device indossabili intelligenti sono un ottimo candidato per la sperimentazione della tecnologia solare. Ovviamente, i brevetti non sono sempre un indicatore di qualcosa di definitivo e dovrebbero quindi essere sempre presi con “un pizzico di sale”.