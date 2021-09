Samsung Galaxy S22: la batteria sarà un DOWNGRADE?

In queste ore sono trapelate le foto della batteria del nuovo Samsung Galaxy S22; notiamo che il device disporrà di una cella da 3700 mAh. Questo valore, per chi non lo sapesse, è più basso di quello della cella dell'S21 attuale.

Samsung Galaxy S21: batteria di “soli” 3700 mAh?

Si conoscono diverse informazioni sul prossimo modello di telefono della serie Galaxy S di Samsung in uscita il prossimo anno. Alcuni render del device hanno mostrato che sarà più piccolo del suo predecessore, l'S21. Ora è emersa una nuova immagine che mostra la batteria del futuro flagship entry level; notiamo che l'S11 avrà anche una cella energetica da 3700 mAh inferiore rispetto al suo predecessore.

Si pensa che l'immagine sia contestuale ad una batteria reale del terminale in questione; ha il numero di modello EB-BS901ABY (14,35 Wh), ed è stata avvistata durante il processo di certificazione in Corea. La minore capacità della batteria segna un calo di 300 mAh rispetto agli ultimi flagship, che hanno entrambi batterie da 4.000 mAh. Tuttavia, questa potrebbe offrire un'autonomia più duratura rispetto ai vecchi device grazie alla maggiore ottimizzazione e alle tecnologie disponibili.

Uno studio precedente ha mostrato che l'autonomia è aumentata da 71 ore per il Galaxy S20 (in modalità 120 Hz 1080p) a 93 ore per il Galaxy S21, anche con la stessa capacità della batteria per entrambi i modelli. Quindi, facendo due conti (e incrociando le dita) possiamo sperare che quella dell'S22 sia di gran lunga superiore alla durata del device di punta del 2021.

Il downgrade ha interessato anche la batteria dell'iterazione Plus; solo l'S22 Ultra resterà invariato rispetto al suo predecessore. I device premium della gamma avranno rispettivamente batterie da 4.500 mAh e 5.000 mAh. Curiosamente, quest'ultimo disporrà anche della S Pen inserita in uno slot interno alla scocca.

Si prevede che i nuovi modelli forniranno anche una migliore funzionalità di ricarica rapida. Staremo a vedere.