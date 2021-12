Samsung Galaxy A21s si aggiorna: le novità del nuovo firmware

Mentre Samsung Galaxy A51 si presenta come il primo smartphone a montare le patch di gennaio 2022, in queste ore il colosso sudcoreano sta continuando ad aggiornare i propri device con le patch di sicurezza di dicembre che iniziano a essere disponibili anche su Samsung Galaxy A21s. Lo smartphone di fascia economica di Samsung, secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, sta ricevendo il firmware A217MUBU8CUK3 a partire dall'America Latina.

Arrivano le patch di dicembre per Samsung Galaxy A21s

Come sempre accade in questi casi, il rollout dell'aggiornamento arriverà anche nel nostro Paese a partire dalle prossime settimane: potete controllarne la disponibilità tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della notifica OTA che vi avvisa della disponibilità del nuovo update.

Oltre alle sopracitate patch di sicurezza di dicembre, è molto probabile che all'interno del firmware siano presenti anche correzioni di bug, miglioramenti dell'esperienza utente e delle prestazioni generali del telefono. Per Samsung si tratta di un periodo piuttosto ricco di novità dal punto di vista software: nel corso delle scorse ore, infatti, l'azienda di Seul ha rilasciato l'aggiornamento ad Android 12 per la serie Samsung Galaxy Tab S7, la famiglia Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Fold 2 e molti altri.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy A21s : tutti i prezzi

Amazon mette a disposizione Samsung Galaxy A21s al prezzo di 26,9€, il che rappresenta ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

Ecco tutte le offerte accessibili oggi raccolte in questa tabella.