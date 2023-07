Samsung Galaxy A14 oggi costa POCHISSIMO: -40% su Amazon (126€)

Difficile riuscire a trovare un prezzo più conveniente di quello offerto da Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy A14, lo smartphone Android di fascia economica apprezzato in lungo e in largo per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo. Forte di uno sconto immediato del 40%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 126€ per acquistare lo smartphone economico di Samsung.

Ti starai chiedendo quali caratteristiche potrebbe avere un device così economico: ebbene, il telefono di Samsung è realizzato appositamente per soddisfare le tue personali esigenze quotidiane senza alcuna esitazione.

Amazon ti offre il 40% di sconto sul Samsung Galaxy A14: affare d’oro

Samsung Galaxy A14 monta un bel pannello LCD da 6.6 pollici ad altissima risoluzione (Full HD+) con una buona calibrazione dei colori, una fotocamera frontale per selfie di qualità e un processore octa core rapido e scattante. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge una batteria da ben 5000 mAh per ore e ore di utilizzo continuativo e sul retro un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50 MP per scatti e video di qualità.

Si tratta evidentemente di una incredibile occasione per mettere le mani su un terminale Android economico e valido: metti subito nel carrello Samsung Galaxy A14 per acquistarlo al prezzo shock di appena 126€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.