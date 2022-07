Samsung Galaxy A04: nuovo smartphone economico prossimo al lancio

Ce ne siamo accorti tutti: Samsung, nell’ultimo periodo, sta insistendo con convinzione sugli smartphone di fascia media e bassa che, dati alla mano, continuano ad ottenere soddisfacenti risultati in termini di vendite.

Secondo le ultime anticipazioni trapelate online, un nuovo dispositivo entry level starebbe per essere presentato ufficialmente al pubblico: parliamo di Samsung Galaxy A04, diretto successore dell’A03.

Samsung Galaxy A04: cosa sappiamo al momento

La scorsa settimana, sul sito di certificazione FCC è stato individuato uno smartphone Samsung Galaxy con numero di modello SM-A045F/DS: si tratta proprio dell’A04. La stessa unità è stata registrata sul portale NBTC, per poi ottenere la certificazione BIS. In merito alle caratteristiche tecniche, il telefono dovrebbe essere animato da una batteria con capacità nominale di 4900 mAh che, sotto il profilo commerciale, diventerebbero 5000 mAh. Pieno supporto per la ricarica rapida a 15W e per il WiFi a/b/g/n/ac su 2,4 GHz e 5 GHz. Sistema operativo Android 12 con OneUI.

Com’è ovvio che sia, trattandosi di uno smartphone economico, il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 150 euro (qualora venisse commercializzato anche nel mercato europeo, e tendiamo a ritenere plausibile questa ipotesi). Detto ciò, in attesa di scoprire ulteriori informazioni su questo nuovo terminale, vi ricordiamo che il Samsung Galaxy A03 è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 125 euro, grazie ad uno sconto iniziale del 17% ed un ulteriore sconto di quasi 7 euro al check-out.

