Samsung Galaxy M13 è UFFICIALE, purtroppo senza connettività 5G

Samsung Galaxy M13 è stato al centro di numerosi articoli pubblicati da noi durante gli scorsi giorni. In base alle anticipazioni condivise in rete, c’era quasi la certezza che il telefono sarebbe stato lanciato in versione 5G. Tuttavia, come è accaduto in altre circostanze, i rumor vengono spesso smentiti dalla realtà.

Siamo al cospetto di un nuovo smartphone Samsung economico la cui velocità su internet si limita allo standard 4G LTE: scelta insolita e curiosa per una “new entry” destinata al mercato europeo. Non mancano però altre caratteristiche tecniche degne di nota.

Samsung Galaxy M13: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Frontalmente, lo smartphone low budget di Samsung lascia spazio a un display Infinity-V con diagonale di 6,6 pollici e risoluzione FullHD+. A bordo agiscono il processore Exynos 850 assistito da 4 GB di memoria RAM e 64 / 128 GB di storage interno con possibilità di espansione mediante microSD fino ad 1TB (a tal proposito, ti consigliamo la SanDisk Extreme Pro da 128 GB che trovi su Amazon a poco più di 35 euro grazie ad un eccezionale sconto pari al 30%).

Il sistema operativo che anima Samsung Galaxy M13 è Android 12 personalizzato con UI Core 4.1. Sul retro del telefono abbiamo una fotocamera principale da 50 MP, in compagnia di una lente ultra grandangolare da 5 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. La batteria da 5000 mAh dovrebbe assicurare una lunga durata in fase di utilizzo. Terminiamo citando Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, GPS, jack audio da 3,5 mm e sensore di impronte digitali lungo il profilo.

Al momento, nulla è dato sapere circa il prezzo di vendita e le tempistiche necessarie perché Samsung Galaxy M13 arrivi in Europa: è però certo che, considerando la presenza sul mercato di molti smartphone base di gamma con annessa connettività 5G, questo modello potrebbe non avere vita facile ma è ancora molto presto per emettere simili sentenze (chiedo venia).

