La TV Samsung Neo QLED 8K è appena stata presentata in Cina e ha un prezzo a partire da 69.999 RMB (al cambio sono circa $ 10.729). L’OEM sudcoreano ha tenuto ieri un evento di lancio virtuale in Cina dove ha svelato le sue offerte di prodotti per smart TV 2021 pensate (al momento) per il mercato cinese.

Samsung: i nuovi QLED sono incredibili… e costosi

La gamma è composta da tre nuove serie vale a dire; Samsung MicroLED, Neo QLED e Lifestyle. Tra questi, la tanto attesa serie di punta Neo QLED 8K TV QN900A è il pezzo forte. Il prodotto viene fornito con diversi vantaggi incredibili a tempo limitato per gli acquirenti. Ha un prezzo di 69.999 yuan (~ $ 10.729) per la versione da 75 pollici, mentre il modello di fascia alta da 85 pollici (QN900A) ha un prezzo di 99.999 yuan (~ $ 15.327). La smart TV sarà in vendita su diversi canali. Come vedete, al di là del mercato di riferimento locale, i costi sono decisamente poco consumer e molto di nicchia.

Gli acquirenti che acquisteranno il modello da 85 pollici tra il 22 marzo e l’11 aprile riceveranno un Samsung Galaxy S21 Ultra da 512 GB, mentre coloro che acquisteranno il modello da 75 pollici avranno una versione da 256 GB dello stesso telefono.

Il TV Neo QLED 8K adotta un pannello Neo QLED che utilizza il suo ultimo sistema di visualizzazione Pro con tecnologia a matrice quantistica, capace di offrire un’area di luminosità 1,5 volte maggiore rispetto alla tecnologia a matrice di punti quantistica convenzionale. La TV ha anche cornici super sottili ed è disponibile con proporzioni 21: 9 e 32: 9.

Il suddetto prodotto è inoltre dotato di un nuovo sistema audio che adotta la tecnologia “tracking OTS Pro“: questa utilizza il posizionamento audio e l’analisi della scena per abbinare gli effetti sonori con le azioni sullo schermo.

In termini di design, la TV top di gamma adotta un design integrato con una cornice di soli 0,8 mm, supporta il miglioramento del movimento 4K a 120 Hz, la tecnologia di accelerazione dinamica e supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro, che può offrire ai consumatori una latenza estremamente bassa e ultra esperienza di gioco ad alta definizione.

Ricordiamo che il Galaxy Neo QLED TV è stato recentemente incoronato come “la miglior televisione di tutti i tempi” dalla rivista AV tedesca.

Samsung

Home