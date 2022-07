Samsung domina (ancora) il mercato della telefonia

Scopriamo che Samsung domina – ancora una volta – il mercato mondiale della telefonia mobile; la sua quota di mercato infatti, è pari al 23,4%.

L’OEM sudcoreano è da anni al primo posto nella classifica internazionale degli smartphone; l’azienda domina in tutti i paesi. Pensate che, nel primo trimestre di quest’anno, è rimasta salda sul trono.

Samsung: il rapporto di IDC sulle vendite

Basti vedere il rapporto di IDC uscito poche ore fa: Samsung è rimasta al primo posto dominando tutti i mercati globali. La sua quota è pari al 23,4% e ha spedito circa 73,6 milioni di device nei primi mesi dell’anno.

Fate attenzione: perchè le spedizioni di 23,6 milioni di pezzi per il colosso della tecnologia indica un calo su base annua. Parliamo dell’1,2%: potrebbe essere poco, ma se fate caso, abbiamo avuto 74,5 milioni di unità commercializzate nei primi mesi del 2021 e 73,6 nel 2022.

La compagnia di Cupertino ha conquistato il secondo gradino del podio: 18% della quota di mercato e 56,6 milioni di telefoni spediti nei primi tre mesi dell'anno. Apple non ha visto un calo ma grazie ad iPhone 13 ha aumentato le vendite del 2,2%.

I brand cinesi (Xiaomi, OPPO e Vivo) sono al terzo, quarto e quinto posto. Hanno tutti visto un calo delle vendite e Vivo, in particolar modo, ha avuto un brusco down pari al 27,7% delle vendite in meno.

Quali sono state le cause del crollo delle vendite?

Stando a quanto afferma Nabila Popola di IDC, sembra che le società stiano lottando con le catene di approvvigionamento per i principali chip relativi ai device. La crisi si fa sentire e l’offerta sembra essere contingentata.



