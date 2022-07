Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: spuntano le prime cover ufficiali

In queste ore sono emerse online le prime immagini relative alle cover ufficiali dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4. Diamo ora un rapido sguardo.

Come tutti sappiamo, Samsung dovrebbe presentare i nuovi smartphone pieghevoli ad agosto; Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 sono prossimi al debutto su scala internazionale. Di questi due gadget sappiamo oramai quasi tutto, visto che i leaks e i rumors in merito hanno fatto il giro del pianeta in questi mesi.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: tutto quello che c’è da sapere.

Se siete intenzionati ad acquistare uno di questi device, probabilmente comprerete anche una custodia protettiva. Certo, coprirete un po’ il meraviglioso design dei dispositivi, ma vi garantiamo che ne varrà la pena, perchè i telefoni saranno al sicuro, anche dalle cadute più pericolose o dai graffi accidentali. Samsung ha pensato a tutto e ha realizzato delle cover molto belle per i nuovi foldable: sono già trapelate in uno store online del Regno Unito. Dovrebbero giungere sul mercato nel mese di agosto, contestualmente al debutto delle ammiraglie del 2022.

Partiamo con ordine: la cover in silicone nero e con il cinturino abbinato è relativa al flip phone Galaxy Z Flip4. Il preorder per questa custodia dovrebbe essere di 33,99£ che al cambio corrispondono a circa 41$. A cosa serve il cinturino? A tenere più saldo il device, semplicemente… oppure per appendere il tutto ad una tracolla.

La custodia per il Fold invece, presenta anche lo slot per la S Pen. Come previsto, anche questo modello non avrà il vano per l’alloggiamento dello stilo capacitivo. Ci sarà il supporto ma non sarà possibile riporre il tutto dentro il telaio come avveniva nei Galaxy Note o come avviene oggi con il Galaxy S22 Ultra (a proposito, questo flagship è disponibile su Amazon in super sconto a 999,00€) . Questa custodia potrebbe costare 68,99£, ovvero 83 dollari circa.

Restate connessi con noi per non perdervi gli ultimi aggiornamenti in merito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.