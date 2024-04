Samsung Crystal TV 4K 55": CINEMA a casa tua con meno di 420€

Oggi è facile portare a casa il cinema! Grazie a eBay, in offerta c’è la fantastica Samsung Crystal TV 4K da ben 55 pollici. Proprio in questo momento è in offerta a un prezzo speciale: può essere tua, se sei veloce, con meno di 420 euro. Mettila subito in carrello a soli 415,90 euro.

Si tratta di un’occasione unica, ma con quantità disponibile limitata. Quindi il nostro consiglio è quello di acquistarla immediatamente, prima che termini in sold out. Inoltre, con questo ordine hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Addirittura puoi pagare a rate tasso zero.

Samsung Crystal TV 4K 55″: accendi l’intrattenimento

Accendi subito l’intrattenimento di qualità con la Samsung Crystal TV 4K. Grazie al suo ottimo display da 55 pollici con tecnologia 4K Ultra HD hai immagini dai dettagli incredibili. Inoltre, anche i colori sono decisamente pazzeschi. Si tratta di uno dei migliori schermi della categoria.

In un unico posto hai accesso ai canali TV gratuiti con digitale terrestre, compatibile anche con il prossimo standard DVB-T2, e alle piattaforme di streaming live e on demand che ami. L’assenza delle cornici rende tutto ancora più immersivo. Perfetta anche per gli appassionati di gaming.

Acquistala adesso a soli 415,90 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 138,63 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.