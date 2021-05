Samsung lancia su eBay una iniziativa speciale in vista dei prossimi Europei di Calcio. Si chiamano “Euro 2020” perché avrebbero dovuti svolgersi l'anno passato, ma la pandemia ha fatto slittare tutto al 2021 ed ora la nazionale di Roberto Mancini è pronta a lanciare il proprio assalto al torneo. Samsung, sponsor ufficiale degli Azzurri grazie al recente accordo siglato con la FIGC, tende la mano agli italiani che vorranno godersi al meglio le imprese della Nazionale e regala su eBay fino al 20 giugno uno sconto pari al 10% su moltissimi prodotti (anche disponibili a prezzo già scontato).

Samsung, 10% di sconto extra per gli Europei

La vetrina Samsung prevede molti televisori (anche dell'incredibile serie “The Frame”), soundbar e accessori, con prezzi per tutti i portafogli. Alcuni sono già in offerta speciale, dunque lo sconto per gli europei va a sommarsi a quello già disponibile.

Per poter ottenere lo sconto del 10% (con un massimale pari a 50 euro per unità, ma utilizzabile fino a 3 volte) è sufficiente indicare in fase di pagamento il codice coupon PITEURO2020.

10% di sconto con questo coupon

Un esempio: la smart tv QE55Q90TATXZT (QLED 55 pollici), scontata in queste ore da 1049 a 999,99 euro, può essere acquistata per 949,99 euro semplicemente indicando il coupon PITEURO2020 in fase di pagamento. Così facendo quello che era uno sconto del 4% diventa uno sconto dell'8% e quelle che sarebbero state normali partite di pallone diventeranno un'emozione impagabile su una tv di nuova generazione.

Il quantitativo di prodotti disponibile a catalogo è estremamente vasto e per tutti c'è la stessa certezza: 50 euro a disposizione da spendere in birra, pop-corn e magari una bandiera. Chissà, potrebbe tornare utile anche questa…

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Samsung

Home