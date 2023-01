Sampdoria-Napoli: come vedere la partita in streaming dall'estero

Domenica 8 gennaio 2023, alle ore 18:00, avrà inizio Sampdoria-Napoli, partita valida per il Campionato di Serie A TIM. Si tratta di una partita attesissima per i bianco celesti che hanno da poco festeggiato la vittoria dell’Argentina, squadra del loro campione Maradona.

I colpi di scena potrebbero non mancare nonostante le previsioni indichino chiaramente che il Napoli ha un vantaggio di forza sulla Sampdoria. Il pronostico prevede una probabilità di vittoria per il Napoli del 69% contro il 12% della Sampdoria.

Detto questo, se ti trovi all’estero e non vuoi perderti questo match dovrai affidarti a due soluzioni. La prima, se ti trovi in un Paese dell’Unione Europea, è DAZN stesso. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Sampdoria-Napoli: la soluzione definitiva per lo streaming dall’estero

La seconda soluzione per vedere Sampdoria-Napoli dall’estero, se ti trovi in un Paese fuori dall’Unione Europea o non compreso nell’elenco dei Paesi compatibili alla portabilità transfrontaliera per DAZN, è NordVPN. Si tratta di un’applicazione disponibile per tutti i sistemi operativi che puoi installare su 7 dispositivi contemporaneamente.

Grazie ai suoi server sparsi in tutto il mondo puoi cambiare in qualsiasi momento la tua posizione virtuale. In questo modo la connessione del tuo dispositivo sembrerà provenire dall’Italia quando invece ti trovi da tutt’altra parte. Il vantaggio è duplice.

In primis puoi accedere a tutte le piattaforme di streaming da qualsiasi luogo anche con abbonamento attivo dall’Italia. Secondo, aggirando le restrizioni geografiche avrai accesso a internet senza limiti né censure, potendo navigare in qualsiasi sito Web che solitamente è oscurato. Goditi tutta la Serie A TIM senza limitazioni con NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.