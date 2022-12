Serie A TIM: calendario completo delle partite di gennaio 2023

La Serie A TIM 2022/23, dopo più di un mese di pausa, è pronta a ripartire alla grande. Il calendario completo di gennaio 2023 è già pronto e tutti gli appassionati di calcio non vedono l’ora di ascoltare il primo fischio d’inizio per il nuovo anno.

Se vuoi goderti tutti i match, dall’inizio alla fine, devi acquistare un abbonamento con DAZN. Scegli il Piano che preferisci e inizia fin da subito a vedere tutti i contenuti disponibili in streaming live e on demand dedicati allo sport. Ma se hai già DAZN e ti trovi all’estero allora devi fare un’altra cosa.

Guarda tutta la Serie A TIM dove vuoi come in Italia grazie a NordVPN. Questa VPN è un vero portento perché ti permette di modificare la tua posizione virtuale. Inoltre, puoi anche sfruttarla per ottenere uno streaming senza buffering grazie alla larghezza di banda illimitata dei suoi server.

Serie A TIM 2022/23: il calendario di gennaio 2023

Di seguito trovi il calendario completo delle partite di Serie A TIM relative a gennaio 2023. Molto utile, ti permette di sapere per tempo quando giocherà la tua squadra preferita e così programmare i tuoi impegni per non perderti nemmeno uno dei suoi match.

16ª Giornata

SALERNITANA-MILAN, mercoledì 4 gennaio 12:30

SASSUOLO-SAMPDORIA, mercoledì 4 gennaio 12:30

SPEZIA-ATALANTA, mercoledì 4 gennaio 14:30

TORINO-VERONA, mercoledì 4 gennaio 14:30

LECCE-LAZIO, mercoledì 4 gennaio 16:30

ROMA-BOLOGNA, mercoledì 4 gennaio 16:30

CREMONESE-JUVENTUS, mercoledì 4 gennaio 18:30

FIORENTINA-MONZA, mercoledì 4 gennaio 18:30

INTER-NAPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45

UDINESE-EMPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45

SALERNITANA-MILAN, mercoledì 4 gennaio 12:30 SASSUOLO-SAMPDORIA, mercoledì 4 gennaio 12:30 SPEZIA-ATALANTA, mercoledì 4 gennaio 14:30 TORINO-VERONA, mercoledì 4 gennaio 14:30 LECCE-LAZIO, mercoledì 4 gennaio 16:30 ROMA-BOLOGNA, mercoledì 4 gennaio 16:30 CREMONESE-JUVENTUS, mercoledì 4 gennaio 18:30 FIORENTINA-MONZA, mercoledì 4 gennaio 18:30 INTER-NAPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 UDINESE-EMPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 17ª Giornata

FIORENTINA-SASSUOLO, sabato 7 gennaio ore 15:00

JUVENTUS-UDINESE, sabato 7 gennaio ore 18:00

MONZA-INTER, sabato 7 gennaio ore 20:45

SALERNITANA-TORINO, domenica 8 gennaio ore 12:30

LAZIO-EMPOLI, domenica 8 gennaio ore 15:00

SPEZIA-LECCE, domenica 8 gennaio ore 15:00

SAMPDORIA-NAPOLI, domenica 8 gennaio ore 18:00

MILAN-ROMA, domenica 8 gennaio ore 20:45

VERONA-CREMONESE, lunedì 9 gennaio ore 18:30

BOLOGNA-ATALANTA, lunedì 9 gennaio ore 20:45

18ª Giornata

NAPOLI-JUVENTUS, venerdì 13 gennaio ore 20:45]

CREMONESE-MONZA, sabato 14 gennaio ore 15:00

LECCE-MILAN, sabato 14 gennaio ore 18:00

INTER-VERONA, sabato 14 gennaio ore 20:45

SASSUOLO-LAZIO, domenica 15 gennaio ore 12:30

TORINO-SPEZIA, domenica 15 gennaio ore 15:00

UDINESE-BOLOGNA, domenica 15 gennaio ore 15:00

ATALANTA-SALERNITANA, domenica 15 gennaio ore 18:00

ROMA-FIORENTINA, domenica 15 gennaio ore 20:45

EMPOLI-SAMPDORIA, lunedì 16 gennaio ore 20:45

NAPOLI-JUVENTUS, venerdì 13 gennaio ore 20:45] CREMONESE-MONZA, sabato 14 gennaio ore 15:00 LECCE-MILAN, sabato 14 gennaio ore 18:00 INTER-VERONA, sabato 14 gennaio ore 20:45 SASSUOLO-LAZIO, domenica 15 gennaio ore 12:30 TORINO-SPEZIA, domenica 15 gennaio ore 15:00 UDINESE-BOLOGNA, domenica 15 gennaio ore 15:00 ATALANTA-SALERNITANA, domenica 15 gennaio ore 18:00 ROMA-FIORENTINA, domenica 15 gennaio ore 20:45 EMPOLI-SAMPDORIA, lunedì 16 gennaio ore 20:45 19ª Giornata

VERONA-LECCE, sabato 21 gennaio ore 15:00

SALERNITANA-NAPOLI, sabato 21 gennaio ore 18:00

FIORENTINA-TORINO, sabato 21 gennaio ore 20:45

SAMPDORIA-UDINESE, domenica 22 gennaio ore 12:30

MONZA-SASSUOLO, domenica 22 gennaio ore 15:00

SPEZIA-ROMA, domenica 22 gennaio ore 18:00

JUVENTUS-ATALANTA, domenica 22 gennaio ore 20:45

BOLOGNA-CREMONESE, lunedì 23 gennaio ore 18:30

INTER-EMPOLI, lunedì 23 gennaio ore 20:45

LAZIO-MILAN, martedì 24 gennaio ore 20:45

20ª Giornata

BOLOGNA-SPEZIA, venerdì 27 gennaio ore 18:30

LECCE-SALERNITANA, venerdì 27 gennaio ore 20:45

EMPOLI-TORINO, sabato 28 gennaio ore 15:00

CREMONESE-INTER, sabato 28 gennaio ore 18:00

ATALANTA-SAMPDORIA, sabato 28 gennaio ore 20:45

MILAN-SASSUOLO, domenica 29 gennaio ore 12:30

JUVENTUS-MONZA, domenica 29 gennaio ore 15:00

LAZIO-FIORENTINA, domenica 29 gennaio ore 18:00

NAPOLI-ROMA, domenica 29 gennaio ore 20:45

UDINESE-VERONA, lunedì 30 gennaio ore 20:45

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.