Risparmiare in bolletta grazie a un detersivo? ASSURDO, ma possibile

Per quanto sembri assurdo, fermarsi a valutare il tipo di detersivo che utilizzi quotidianamente può tornare molto utile. Infatti, adottando il prodotto corretto, puoi risparmiare in bolletta, riducendo i consumi elettrici della lavatrice. Il motivo? Più semplice e immediato di quanto pensi. Infatti, scegliendo un prodotto di qualità, puoi avere la certezza (viene specificato in etichetta) della sua efficacia a basse temperature.

Una temperatura di lavaggio più bassa si traduce automaticamente in un consumo elettrico minore. Di conseguenza, il conto energetico a fine mese si alleggerisce. Un’astuzia super semplice da mettere in pratica, che permette effettivamente di risparmiare.

Uno dei prodotti che permette questo genere di pratica, i cui risultati sono garantiti dall’eccellente brand, è certamente Dash Power, in tutte le sue varanti. Infatti, è ben specificato che la sua efficacia non varia anche a basse temperature: smacchia a fondo i capi e non delude le aspettative.

Puoi avviare serenamente un programma a 30 gradi, ottenendo eccellenti risultati. Un prodotto, il Dash Power, che è attualmente disponibile a ottimo prezzo su Amazon, scegliendo di accaparrarsi il pacco scorta. Basta scegliere la versione che preferisci fra quella “anti odore“, “igienizzante colore” oppure “protezione tessuti” e completare l’ordine: al costo complessivo di circa 24,99€ ricevi a casa 5 confezioni con spedizioni rapide e gratuite offerte dai servizi Prime. In totale, con questa piccola scorta, puoi affrontare ben 120 lavaggi: tantissimo.

Insomma, il prezzo medio di un ottimo detersivo, che però ti permette di risparmiare – effettivamente – in bolletta. La tua lavatrice consumerà meno elettricità, lavando a temperature più basse, e tu non dovrai scendere a compromessi con il risultato del bucato. Capi puliti e smacchiati, basta scegliere il prodotto giusto.

