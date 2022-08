Rimborso DAZN: accredito arrivato oggi agli abbonati

DAZN sta erogando, a partire da oggi, il rimborso che compensa i disservizi riscontrati dagli abbonati per la visione delle partite di Serie A del 13 e 14 agosto scorsi.

Gli abbonati stanno ricevendo in queste ore una mail con oggetto decisamente eloquente “Rimborso DAZN 13-14 Agosto“, le cui prime righe recitano:

ricevi questa mail perché sei tra gli utenti che hanno riscontrato difficoltà all’accesso al nostro servizio in occasione della prima giornata del Campionato di Serie A TIM. Ti accrediteremo il 50% del costo del tuo attuale abbonamento mensile a titolo di indennizzo per il disagio causato. Tale importo ti verrà accreditato entro i prossimi giorni direttamente sul mezzo di pagamento indicato al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.

Pur utilizzando il tempo futuro nel testo della mail, possiamo confermare che l’accredito è stato già effettuato da parte di DAZN. Nel nostro caso, utilizzando PayPal come metodo di pagamento, abbiamo potuto verificare l’importo dell’accredito di 10€ (poco più della metà dell’importo mensile pagato, che nel nostro caso è di 19,99€). Questo lo screenshot che testimonia l’avvenuto accredito:

C’è da dire che non tutti, al momento, sembrano aver ricevuto la mail di annuncio del rimborso (come riportato dal collega Giacomo Dotta su Punto Informatico), soprattutto gli utenti che avevano riscontrato problemi il 13 agosto e che non avevano potuto usufruire di un link alternativo, fornito da DAZN, per la visione delle partite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.