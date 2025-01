Redmi Note 14 in offerta a 249€ su Amazon: è il mid-range da scegliere

Lo Xiaomi Redmi Note 14 è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora disponibile al prezzo scontato di 249 euro, scegliendo la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Si tratta di una promo lancio che rende il mid-range di Xiaomi davvero più interessante.

L’acquisto, inoltre, può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito. L’offerta è valida per diverse colorazioni e lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi completare l’acquisto. L’offerta è valida solo per un periodo limitato.

Redmi Note 14 5G: la scelta giusta a questo prezzo

Il Redmi Note 14 5G è uno degli smartphone più interessanti sotto i 250 euro. La scheda tecnica, infatti, include il SoC MediaTek Dimensity 7025 Ultra che viene supportato da una batteria da 5.110 mAh (con ricarica rapida da 45 W) oltre che da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna.

Il mid-range di Xiaomi può sfruttare il sistema operativo Android 14 con HyperOS. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone ha la connettività Dual SIM ed è certificato IP64.

Con la nuova offerta in corso su Amazon in questo momento, lo Xiaomi Redmi Note 14 5G è ora disponibile al prezzo scontato di 249 euro con anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili. Per accedere subito allo sconto basta premere sul banner qui di sotto.